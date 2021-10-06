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Энергетический кризис в Европе оказался подарком для России

Источник:
Handelsblatt
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Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром нефть»

Кризис в Европе, когда спрос на энергоресурсы достиг максимума за последние 25 лет и цены на газ подскочили до рекордных величин, выгоден России, считает обозреватель немецкого делового издания Handelsblatt Матиас Брюггман.

«Являясь крупнейшим в мире экспортером природного газа и крупным производителем угля, Россия получает выгоду от ценового бума на мировых энергетических рынках и расширяет свое влияние с помощью спорного балтийского газопровода «Северный поток — 2», — пишет Брюггман.

По его мнению, в финансовом отношении Москва сейчас совершенно неуязвима, несмотря на все санкции. «600 миллиардов долларов валютных резервов, хорошо наполненный фонд национального благосостояния и ожидаемый в настоящее время профицит бюджета укрепляют позиции Владимира Путина», — отмечает обозреватель.

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Но Брюггман соглашается, что сейчас нет альтернативы нефти и газу из России. «Но в постнефтяную эпоху зависимость от России нужно снижать. ЕС должен способствовать развитию возобновляемых источников энергии и производству водорода на Украине, в Северной Африке и других соседних странах старого континента», — заключает обозреватель.

Москва неоднократно заявляла о том, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления. Российская сторона также неоднократно подчеркивала, что «Северный поток — 2» — коммерческий проектом и он реализуется совместно с европейскими партнерами.

Тема: Новая энергетика
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Экономика #Недра и ТЭК #Мир #Говорят о России
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