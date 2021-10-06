Поклонники ДДТ за день собрали 6 млн на новый альбом группы

Группа ДДТ впервые попросила поклонников помочь коллективу деньгами, для этого музыканты запустили крауд-кампанию, где взамен предлагают разные подарки.

На такие меры лидер группы ДДТ Юрий Шевчук пошел из-за трудного финансового положения команды, вызванного пандемией.

«В данный момент ситуация очень тяжелая. Не буду врать. И поэтому, я надеюсь, что наш с вами совместный концерт или так скажем «торжественное мероприятие» под названием краудфандинг состоится и мы все друг другу поаплодируем. А подарки за нами», — говоритсяв сообщении на платформе Planeta.ru.

Группу ДДТ можно поддержать безвозмездно и за вознаграждения, среди которых цифровая версия будущего альбома ДДТ (самый популярный лот по продажам), CD-версия с автографом Шевчука, аудиокассеты, постеры и другое. Менее чем за сутки группе перечислили 6,3 миллиона рублей.