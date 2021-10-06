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Депутаты предложат более жесткое наказание для педофилов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Депутаты «Единой России» представят законопроект ужесточающий наказание для педофилов — за изнасилование несовершеннолетних любого возраста предлагают лишать свободы на срок вплоть до пожизненного.

Сейчас санкции статей 131 (изнасилование) и 132 (насильственные действия сексуального характера) предусматривают в качестве максимального наказания лишение свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненное заключение, но только если действия допущены в отношении подростков, не достигших 14-летнего возраста.

Если подростку больше 14 лет, то преступнику, согласно Уголовному кодексу, грозит срок от восьми до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение 20 лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет.

«Законопроектом предлагается внести изменения в вышеуказанные нормы, распространив этот же подход установления ответственности за преступление против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних и старше 14 лет», — приводят «Известия» новый законопроект.

«Такого рода преступления не заслуживают никаких поблажек, поэтому подход к ним должен быть максимально жестким. Разница в возрасте в этом случае не должна играть никакой роли», — пояснил изданию первый зампред фракции Адальби Шхагошев.

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