Депутаты предложат более жесткое наказание для педофилов

Депутаты «Единой России» представят законопроект ужесточающий наказание для педофилов — за изнасилование несовершеннолетних любого возраста предлагают лишать свободы на срок вплоть до пожизненного.
Сейчас санкции статей 131 (изнасилование) и 132 (насильственные действия сексуального характера) предусматривают в качестве максимального наказания лишение свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненное заключение, но только если действия допущены в отношении подростков, не достигших 14-летнего возраста.
Если подростку больше 14 лет, то преступнику, согласно Уголовному кодексу, грозит срок от восьми до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение 20 лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет.
«Законопроектом предлагается внести изменения в вышеуказанные нормы, распространив этот же подход установления ответственности за преступление против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних и старше 14 лет», — приводят «Известия» новый законопроект.
«Такого рода преступления не заслуживают никаких поблажек, поэтому подход к ним должен быть максимально жестким. Разница в возрасте в этом случае не должна играть никакой роли», — пояснил изданию первый зампред фракции Адальби Шхагошев.
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лачиновОна давно уже отрицательная. А тратить рады бы, но доходы не соответствуют ценам и на серьезные покупки...
ivanbakБудем получать как депутаты по 400, понесем деньги на вклады, но с сегодняшними дцать рублями несем их...
jeryakobгенератор новостей о путине. первое слово путин , а потом произвольная фраза.