Эксперты объяснили феномен магнитов на холодильнике

Магнит на холодильнике, с психологической точки зрения, служит визитной карточкой человека или семьи, считают эксперты, опрошенные немецкой газетой Sddeutsche Zeitung.

«На смену открыткам и стеклянным шарам со снегом пришли магниты на холодильник — это сувенир, который мы привозят из отпуска, и научный феномен», — пишет издание.

Психологи считают, что магниты на одном из самых любимых предметов бытовой техники служат визитной карточкой. «Они многое говорят о жильцах квартиры — если, к примеру, к холодильнику прикреплена Мона Лиза из Лувра, или гипсовый пенис из Хорватии», — полагают эксперты.

В 1999 один из ведущих американских производителей подсчитал, что в среднем на дверце одного холодильника находится 11 магнитов. С тех пор это число, вероятно, удвоилось, отмечает газета.

Кратковременный спад популярности магниты с различными изображениями пережили 1990-е годы. Тогда на некоторое время их вытеснили магнитные буквы, из которых люди на дверцах собирали слова.

Есть среди собирателей магнитов и по-настоящему увлеченные личности. Так британский учитель из Уэльса Тони Ллойд собрал коллекцию из порядка 5 тысяч экземпляров. «Говорят, что в поисках сувениров, на которых изображен то Кельнский собор, то Владимир Путин, Ллойд посетил более 100 стран», — отмечает Sddeutsche Zeitung.