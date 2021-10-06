Томский депутат сравнил повышение тарифов ЖКХ с налогами в «Чипполино»

Грядущее повышение тарифов ЖКХ спикер гордумы Томска Чингис Акатаев («Единая Россия») сравнил с налогами на воздух из сказки про «Чипполино», сообщается на сайте Гордумы Томска.

«Не прошло и недели после выборов, как пришла новость, что называется, откуда не ждали. В СМИ появились публикации о возможном повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги сверх показателей инфляции», — сказал Акатаев на сессии Гордумы.

Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил ведомствам проработать вопрос усиления адресной поддержки граждан по оплате ЖКУ. Такая мера связана с совершенствованием тарифного регулирования.

Речь идет о доведении тарифов до экономически обоснованных — в этом случае коммунальные платежи могут начать расти выше инфляции, поясняют эксперты. При этом предполагается компенсация подорожания для социально незащищенных категорий граждан.

Специалисты считают, что стоит расширить круг получателей субсидий на ЖКУ: снизить максимальную долю расходов на оплату коммунальных услуг в доходе семьи до 15% и компенсировать гражданам траты сверх этой нормы.

«При таком планируемом повышении в поддержке будет нуждаться половина, если не больше, страны. Хочется спросить: это так называется поддержка народа в этот сложный период пандемии? Повышение тарифов?! Это одна из самых затратных статей расходов семей уже сейчас. Что будет дальше? Будет введен налог на воздух? Сказка Джанни Родари "Чипполино" – это не инструкция для действий!», — отметил Акатаев.

По его словам, при этом никто не говорит о повышении зарплат и доходов россиян до экономически обоснованных или хотя бы до среднемировых. «Почему все время рассматриваются вопросы об усилении нагрузки на население, оно и так у нас не самое богатое, и с такими подходами богаче точно не станет», — сказал он.

Акатаев считает, что проблемы ЖКХ надо решать за счет оптимизации процессов и работы внутри самих предприятий, которые зачастую пользуются своим монопольным положением.