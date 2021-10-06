Российская армия получила бронемашины «Напарник»

Новая бронированная машина «Напарник» принята на снабжение Министерства обороны России, сообщила пресс-служба компании «Ремдизель», разработавшей машину.

«В сентябре 2021 года на снабжение Вооруженных сил Российской Федерации принята машина сопровождения и управления специальная 4386 - МСИУ 4386. Данный защищенный автомобиль предназначен для сопровождения автомобильных колонн, перевозящих специальную технику, доставки личного состава и документации, а также размещения пункта управления», — говорится в сообщении.

Главный конструктор «Ремдизеля» Игорь Зарахович пояснил ТАСС, что «Напарник» выполнен на базе бронеавтомобиля К-4386 «Тайфун-ВДВ». «По сравнению с машиной "Тайфун-ВДВ" "Напарник" отличается упрощенной пружинной подвеской и меньшей стоимостью эксплуатации», — отметил Зарахович.

«Напарник» может эксплуатироваться в любом диапазоне температур, перевозиться авиационным, морским и речным транспортом. «Бронирование машины обеспечивает надежную защиту экипажу» — сказали в пресс-службе.