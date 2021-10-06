Несколько грузовиков перевернулись на заснеженной горе в Норильске

Массовая авария грузовиков произошла в Норильске, огромные машины, съезжая с заснеженной горы переворачивались.
По информации синоптиков, в Норильске идет мокрый снег с
дождем, порывы ветра достигают 20 метров в секунду. Это осложняет ситуацию на
дорогах.
Первая машина спускалась с горы. Из-за гололеда водитель не
справился с управлением, грузовике перевернулся. Вторая машина начала спускаться,
ударила первый автомобиль.
«Далее спускается третья (машина) и тоже бьется в первую, цепляет
бортом четвертую — спускающуюся легковую Toyota Hilux. Дальше
спускается пятая машина и переворачивается», — сообщил журналистам
представитель ГУ МВД по региону.
ДТП произошло на технической дороге частного предприятия за
территорией города. Пострадавших нет.