Несколько грузовиков перевернулись на заснеженной горе в Норильске

Массовая авария грузовиков произошла в Норильске, огромные машины, съезжая с заснеженной горы переворачивались.

По информации синоптиков, в Норильске идет мокрый снег с дождем, порывы ветра достигают 20 метров в секунду. Это осложняет ситуацию на дорогах.

Первая машина спускалась с горы. Из-за гололеда водитель не справился с управлением, грузовике перевернулся. Вторая машина начала спускаться, ударила первый автомобиль.

«Далее спускается третья (машина) и тоже бьется в первую, цепляет бортом четвертую — спускающуюся легковую Toyota Hilux. Дальше спускается пятая машина и переворачивается», — сообщил журналистам представитель ГУ МВД по региону.

ДТП произошло на технической дороге частного предприятия за территорией города. Пострадавших нет.