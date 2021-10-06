Новосибирцы стали больше инвестировать в российские акции

Новосибирцы во втором квартале стали активнее инвестировать, чем в начале года, при этом они чаще выбирают российские акции, сообщает пресс-служба Сибирского ГУ Банка России.

На 1 июля 2021 года у жителей Новосибирской области было открыто 300 тысяч брокерских счетов. Это в 1,5 раза больше, чем было в начале года. И хотя рост количества новых брокерских счетов по сравнению с прошлым годом замедлился, интерес к инвестированию остается высоким.

Такая динамика отчасти связана с тем, что банки вслед за повышением Банком России ключевой ставки стали постепенно увеличивать доходность по депозитам, делая их снова привлекательными для консервативной группы клиентов, не склонных брать на себя инвестиционные риски. Кроме того, многие из тех, кто хотел инвестировать, уже вышли на фондовый рынок.

По сравнению с началом года, во втором квартале интерес розничных инвесторов сместился в сторону российских акций — их доля в структуре инвестирования выросла с 30 до 33%. Доля иностранных ценных бумаг (облигаций, акций) снизилась с 40 до 39%.

«До 1 октября брокерам было запрещено продавать неквалифицированным инвесторам сложные инструменты, однако уже сейчас сделки с такими продуктами стали возможными, но только после успешного прохождения тестирования. Неквалифицированным инвесторам, которых сейчас большинство на фондовом рынке, без тестирования доступны многие ценные бумаги. Они могут свободно участвовать в торгах с акциями российских и иностранных компаний из котировального списка, приобретать облигации федерального займа и паи многих ПИФ», — отметила первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева.

Тестирование состоит из двух блоков. Первый позволит оценить опыт инвестора и источник знаний, его результат не повлияет на итоговую оценку. Во втором разделе будет четыре вопроса об особенностях и рисках той группы инструментов, по которой совершается сделка. Положительный результат даст «зеленый свет» не только на приобретение конкретной ценной бумаги, но и на последующие сделки с этой группой инструментов.