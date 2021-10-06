Жители Прибайкалья сядут за контрабанду леса на 470 млн рублей

Восточно-Сибирский транспортный прокурор утвердил
обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шестерых жителей
Иркутской области, обвиняемых в контрабанде древесины в крупном размере,
сообщило надзорное ведомство.
По версии следствия, в 2014-2019 годах обвиняемые в составе
группы через подконтрольные фирмы, в том числе зарегистрированные на подставных
лиц, приобрели, хранили и переработали заведомо незаконно заготовленную древесину
в виде пиломатериала хвойных и лиственных пород. Объемом древесины составлял свыше
97 тысяч кубических метров стоимостью около 470 миллионов рублей.
Незаконно заготовленную древесину члены преступной группы экспортировали
за рубеж различным иностранным организациям (в КНР и республики Узбекистан,
Таджикистан, Киргизия). Выручку в размере свыше 290 миллионов рублей легализовали.
Шесть жителей Иркутской области обвиняются в контрабанде
стратегически важных ресурсов, сбыте заведомо незаконно заготовленной древесины
в составе организованной группы, легализация денег в особо крупном размере.
Уголовное дело направлено в Саянский городской суд Иркутской области для рассмотрения по существу.