Жители Прибайкалья сядут за контрабанду леса на 470 млн рублей

Восточно-Сибирский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шестерых жителей Иркутской области, обвиняемых в контрабанде древесины в крупном размере, сообщило надзорное ведомство.

По версии следствия, в 2014-2019 годах обвиняемые в составе группы через подконтрольные фирмы, в том числе зарегистрированные на подставных лиц, приобрели, хранили и переработали заведомо незаконно заготовленную древесину в виде пиломатериала хвойных и лиственных пород. Объемом древесины составлял свыше 97 тысяч кубических метров стоимостью около 470 миллионов рублей.

Незаконно заготовленную древесину члены преступной группы экспортировали за рубеж различным иностранным организациям (в КНР и республики Узбекистан, Таджикистан, Киргизия). Выручку в размере свыше 290 миллионов рублей легализовали.

Шесть жителей Иркутской области обвиняются в контрабанде стратегически важных ресурсов, сбыте заведомо незаконно заготовленной древесины в составе организованной группы, легализация денег в особо крупном размере.

Уголовное дело направлено в Саянский городской суд Иркутской области для рассмотрения по существу.