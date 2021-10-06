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Раскрыта тайна оранжевого лица Трампа

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: The White House from Washington, DC

Оранжевый оттенок лица экс-президента США Дональда Трампа, вызвавший на несколько лет дискуссию в СМИ, связан с неподходящей пудрой, которую использовал его визажист, рассказала бывшая пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм в мемуарах.

Трамп в мае 2017 года посетил Саудовскую Аравию, чтобы поучаствовать в съезде Совета сотрудничества стран Персидского залива. Многие обратили внимание на необычный — оранжевый — оттенок лица американского лидера. В СМИ предполагали, что он злоупотребил солярием. Сам Трамп заявил, что цвет исказили лампы.

«Внешность президента формировалась при помощи косметики, которую он наносил на лицо каждое утро, как если бы ему предстояло появиться на ТВ-шоу. Что в каком-то смысле было правдой», — приводит РИА Новости мемуары Гришэм.

По ее словам, личный помощник президента Джон Макэнти не взял с собой косметичку, которой Трамп пользовался перед выходом в свет. Пришлось одолжить пудру у пресс-секретаря, и она не очень подошла Трампу.

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