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Создатель секты «Ашрам Шамбала» вышел на свободу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Основатель и руководитель запрещенной религиозной секты «Ашрам Шамбалы» Константин Руднев («пришелец с Сириуса» отбыл 11-летний срок лишения свободы и вышел.

После 11 лет заключения на свободу вышел создатель запрещенной секты «Ашрам Шамбалы» Константин Руднев, сообщили «Ъ-Сибирь» источники в правоохранительных ведомствах.

Константина Руднева задержали осенью 2010 года. Как указывается в материалах дела, еще в 1989 году он основал организацию «Ашрам Шамбалы» (запрещена в РФ). Наиболее внушаемых адептов Константин Руднев и его подручные отбирали на открытых семинарах и тренингах.

Как указано в материалах обвинения, «для полного подавления воли в секте применялись психическое и психологическое насилие, изнурительные физические упражнения». Результатом использования указанных методов, говорится в деле, явились формирование у адептов «стойкой психологической зависимости от Руднева и от окружения в религиозной группе, страха перед социальными связями и отношениями вне ее».

Правоохранители вменили Рудневу в вину создание объединения, деятельность которого сопряжена с насилием, изнасилование, развратные действия, наркотики.

В феврале 2013 года Рудневу назначили 11 лет заключения в колонии строгого режима. Срок отбывания наказания исчислялся с момента фактического задержания Руднева 30 сентября 2010 года.

Пока Константин Руднев находился в СИЗО №1 Новосибирска, он был поставлен на профилактический учет как склонный к побегу. Отбывать срок осужденного отправили в одну из колоний Норильска, где заключенный серьезно заболел. После хирургической операции, которую ему провели в красноярской тюремной больнице, его вернули в СИЗО Новосибирска, где он находился последние пять лет.

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