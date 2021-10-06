НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Глава МВД объявил самые опасные нарушения ПДД

Источник:
Sibnet.ru
354 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Выезд на встречную полосу — одно из трех самых опасных нарушений ПДД, сообщил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев во время выступления на заседании коллегии МВД.

В список нарушений также попали управление в состоянии опьянения и проезд на запрещающий сигнал светофора.

По словам главы МВД, в рамках программы по сокращению смертности от дорожно-транспортных происшествий ответственность за их совершение была усилена.

«За 15 лет количество лиц, погибших в ДТП, уменьшилось более чем в два раза. К 2030 году поставлена амбициозная цель — по числу погибших выйти на уровень, не превышающий четырех человек на 100 тысяч населения», — отметил Колокольцев.

Глава ведомства привел статистику, по который только за последние 10 лет в России погибло более 220 тысяч и ранено свыше 2 миллионов человек. Примерно три четверти погибших — люди трудоспособного возраста.

Еще по теме
Юрист дал совет забывшим права водителям
Эксперт разъяснил, кому проходить техосмотр с 1 октября
Новому навыку вождения обучат в автошколах
Судимым водителям запретят перевозить людей
смотреть все
Авто #Автоправо
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Новости Сибири
Остановки троллейбуса в Чите объявят голосом Дарта Вейдера
Несколько грузовиков перевернулись на заснеженной горе в Норильске
Запрошен 21 год для получившей взятку за «Зимнюю вишню» чиновницы
Новосибирцы стали больше инвестировать в российские акции
Самое популярное
Европу призвали объявить России «газовую войну»
Популярная игра сожгла геймерам видеокарты
Эксперт разъяснил, кому проходить техосмотр с 1 октября
Самый пожилой участник победил в «Голосе 60+»
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

лачинов

Она давно уже отрицательная. А тратить рады бы, но доходы не соответствуют ценам и на серьезные покупки...

Uynachalnica

«Действительно, цифры (текущие показатели смертности) очень плохие, это вызывает обеспокоенность. А главная...

Fazar

Барыги платят по вкладам ВТБ 4% в Сбербанке и того меньше, какой рост депозитных ставок, годовая инфляция...

ivanbak

Будем получать как депутаты по 400, понесем деньги на вклады, но с сегодняшними дцать рублями несем их...
Sibnet.Ru