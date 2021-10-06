Глава МВД объявил самые опасные нарушения ПДД

Выезд на встречную полосу — одно из трех самых опасных нарушений ПДД, сообщил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев во время выступления на заседании коллегии МВД.

В список нарушений также попали управление в состоянии опьянения и проезд на запрещающий сигнал светофора.

По словам главы МВД, в рамках программы по сокращению смертности от дорожно-транспортных происшествий ответственность за их совершение была усилена.

«За 15 лет количество лиц, погибших в ДТП, уменьшилось более чем в два раза. К 2030 году поставлена амбициозная цель — по числу погибших выйти на уровень, не превышающий четырех человек на 100 тысяч населения», — отметил Колокольцев.

Глава ведомства привел статистику, по который только за последние 10 лет в России погибло более 220 тысяч и ранено свыше 2 миллионов человек. Примерно три четверти погибших — люди трудоспособного возраста.