МИД ответил на призыв изгнать из США российских дипломатов

Американские сенаторы, призвавшие президента США Джо Байдена выслать 300 российских дипломатов в случае отказа Москвы расширять штат посольства США, видимо, добиваются закрытия своих загранучреждений в России, заявили в МИД РФ.

Ранее группа американских сенаторов от обеих партий попросила Байдена принять незамедлительные меры для увеличения числа сотрудников посольства Соединенных Штатов в Москве и выслать из страны 300 российских дипломатов в случае отказа РФ.

«Кто предлагает подобные шаги, видимо, добивается закрытия американских загранучреждений в России. Они должны осознавать, что ответственность за это будет лежать на них», — приводит ТАСС слова представителя МИД.

В российском внешнеполитическом дипведомстве также отметили, что в Вашингтоне нет такого количества российских дипломатов. «Или конгрессмены, не обладая соответствующими познаниями в международных отношениях, посчитали еще и работающих в постпредстве при ООН российских дипсотрудников», — отметили в МИД.