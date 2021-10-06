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Цветовую маркировку продуктов призвали сделать обязательной

Источник:
«Известия»
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Фото: © Sibnet.ru

Роспотребнадзор изучит инициативу об обязательности маркировки продуктов питания разными цветами. В случае переизбытка соли, сахара и жиров их нужно выделять красным, при нормальных значениях — зеленым, сообщил председатель правления «Международной конфедерации обществ потребителей» Дмитрий Янин.

«Речь идет о промышленно произведенных товарах, за исключением минеральной воды и специй. Идентификацию предполагается помещать не на упаковку продукции, а на ценники в обычных и онлайн-магазинах», — сообщил «Известиям» Янин.

По его словам, новая инициатива не потребует вложений от производителей, им не придется менять упаковку. Эксперт подчеркнул, что основная цель маркировки - снижение уровня неинфекционных заболеваний в России, в частности, уменьшение количества диагнозов «ожирение».

Ретейлер Metro заметил сложности в реализации идеи. «Нет нормативно утвержденных критериев, что является повышенным содержанием, а что нет. Например, в соленой рыбе, конечно, содержится много соли, однако клиент вряд ли съест весь кусок за раз. Более того, возможно, если это единственная соль, которую он употребил за день», — пояснили в компании.

Маркировка цветом может дезориентировать покупателей. Например, молочная полка может оказаться в «красной» зоне за счет того, что многие продукты на ней жирные: сливки, некоторые виды творога и сметаны. Но это не делает продукцию вредной для потребителя, отмечает исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев.

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