НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленский ввел новые санкции против России

Источник:
РИА Новости
526 3
Фото: © пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решения СНБО Украины о санкциях против еще ряда российских предприятий и об ограничениях против организаторов и кандидатов на выборах в Госдуму в Крыму и в Донбассе. Указы опубликовали на сайте главы государства.

Ограничительные меры, в частности, коснутся ООО «Завод судовой светотехники "Маяк"», ПАО «Амурский судостроительный завод», предприятия «Казанский государственный казенный пороховой завод» и сингапурской компании Zasshid PTE. LTD, приводит РИА Новости указ президента Украины.

Введены санкции против организаторов голосования на выборах в Госдуму на территории Крыма и неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей.

По словам секретаря ведомства СНБО Украины Алексея Данилова, ограничения коснулись 53 членов территориальных избирательных комиссий, 33 кандидатов и семи должностных лиц — сотрудников ФСБ.

Еще по теме
МИД ответил на призыв изгнать из США российских дипломатов
Песков заявил об отсутствии предпосылок для встреч с Зеленским
Американский политик заявил о закате Европы
Расследователи опубликовали компромат на мировых политиков
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Радиологический корпус в Абакане начнет работу в 2022 году
Начали монтаж основания ледового корта нового ЛДС
Сибирь за 9 тысяч лет пережила рекорд температуры и сильную влажность
Власти Забайкалья решили ввести QR-код для посетителей кафе
Самое популярное
Европу призвали объявить России «газовую войну»
Популярная игра сожгла геймерам видеокарты
Эксперт разъяснил, кому проходить техосмотр с 1 октября
Самый пожилой участник победил в «Голосе 60+»
Обсуждение (3)
Картина дня
Путин заявил об истерике на энергетическом рынке Европы
МИД ответил на призыв изгнать из США российских дипломатов
Зеленский ввел новые санкции против России
Цветовую маркировку продуктов призвали сделать обязательной
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

Fazar

Барыги платят по вкладам ВТБ 4% в Сбербанке и того меньше, какой рост депозитных ставок, годовая инфляция...

лачинов

Она давно уже отрицательная. А тратить рады бы, но доходы не соответствуют ценам и на серьезные покупки...

ivanbak

Будем получать как депутаты по 400, понесем деньги на вклады, но с сегодняшними дцать рублями несем их...

jeryakob

Вакцин от короны больше всего мы изобрели, теперь не имеющий аналогов подавитель, а нобелевку хрен знает...
Sibnet.Ru