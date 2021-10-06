Зеленский ввел новые санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решения СНБО Украины о санкциях против еще ряда российских предприятий и об ограничениях против организаторов и кандидатов на выборах в Госдуму в Крыму и в Донбассе. Указы опубликовали на сайте главы государства.
Ограничительные меры, в частности, коснутся ООО «Завод судовой светотехники "Маяк"», ПАО «Амурский судостроительный завод», предприятия «Казанский государственный казенный пороховой завод» и сингапурской компании Zasshid PTE. LTD, приводит РИА Новости указ президента Украины.
Введены санкции против организаторов голосования на выборах в Госдуму на территории Крыма и неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей.
По словам секретаря ведомства СНБО Украины Алексея Данилова, ограничения коснулись 53 членов территориальных избирательных комиссий, 33 кандидатов и семи должностных лиц — сотрудников ФСБ.
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