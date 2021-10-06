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Путин заявил об истерике на энергетическом рынке Европы

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин считает, что причиной «истерики и неразберихи» на топливных рынках Европы стали спекуляции на климатических проблемах и сокращения инвестиций.

«Вы видите, что в Европе происходит, там истерика и какая-то неразбериха на рынках. Почему? Да потому что никто серьезно к этому не относится, кто-то спекулирует на проблемах климатических изменений, кто-то недооценивает чего-то, кто-то начинает сокращать инвестиции в добывающие отрасли», — цитирует ТАСС Путина.

Президент России считает, что переход в сторону декарбонизации экономики должен быть плавным. «У нас, у нашей страны есть все возможности, чтобы избежать подобных ошибок. Мы видим, к чему приводят определенные несбалансированные решения, несбалансированное развитие и резкие шараханья. Сегодня это хорошо видно на энергорынке Европы», — отметил он.

Путин назвал дальнейшее развитие зеленой энергетики еще одним приоритетом для РФ. «Доля энергии от АЭС, гидроэлектростанций, ветряных и солнечных электростанций превышает у нас 37%. И такими конкурентными технологическими преимуществами нужно, безусловно, воспользоваться, наращивать темпы реализации проектов в атомной энергетике, активно развивать малые ГЭС, возможности приливов и отливов», — пояснил он.

«Потенциал занять лидирующие позиции есть у России и на зарождающемся рынке водорода и топливного аммиака. Помимо атома и других традиционных источников, здесь есть и такие нестандартные решения, как энергия приливов. Прежде всего речь идет о Дальнем Востоке, но и в других регионах есть возможности», — сказал он.

Тема: Новая энергетика
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