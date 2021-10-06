Сирены завоют по всей России

Комплексная проверка технического состояния и готовности к работе систем оповещения населения пройдет 6 октября во всех регионах страны, сообщает пресс-служба МЧС России.
«Во всех субъектах страны будут проведены комплексные проверки готовности систем оповещения населения регионального и муниципального уровней», — говорится в сообщении ведомства.
Запуск сирен и громкоговорителей запланирован с подачей сигнала «Внимание всем!» во всех российских регионах в 10.40 по местному времени. Также запланировано минутное замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радио.
Проверка пройдет в рамках всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне, которая проводится дважды в год. Жителям рекомендовано соблюдать спокойствие, не паниковать и заниматься своими повседневными делами.
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