Сирены завоют по всей России

Комплексная проверка технического состояния и готовности к работе систем оповещения населения пройдет 6 октября во всех регионах страны, сообщает пресс-служба МЧС России.

«Во всех субъектах страны будут проведены комплексные проверки готовности систем оповещения населения регионального и муниципального уровней», — говорится в сообщении ведомства.

Запуск сирен и громкоговорителей запланирован с подачей сигнала «Внимание всем!» во всех российских регионах в 10.40 по местному времени. Также запланировано минутное замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радио.

Проверка пройдет в рамках всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне, которая проводится дважды в год. Жителям рекомендовано соблюдать спокойствие, не паниковать и заниматься своими повседневными делами.