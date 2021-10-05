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Россия пригрозила Facebook гигантским штрафом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Роскомнадзор из-за отказа Facebook удалять запрещенный в России контент составил протокол, по которому компании грозит оборотный штраф в размере до 1/10 от годовой выручки, сообщает пресс-служба ведомства.

В ближайшее время протокол будет передан для рассмотрения в суд. Для доказательства вины в протоколе приведены ссылки на девять материалов, по которым ведомство с 2019 года направило более 110 уведомлений, отмечается в сообщении.

При этом указывается, что после получения уведомления о вызове на составление протокола, предусматривающего наложение оборотного штрафа, службы модерации Facebook удалили эти девять материалов, указанные в протоколе.

«По российскому законодательству компания обязана делать это в течение 24 часов после получения уведомления от Роскомнадзора. За нарушение порядка ограничения доступа статьей 13.41 КоАП РФ предусмотрена ответственность за повторные правонарушения в виде оборотных штрафов», — пояснило ведомство.

Роскомнадзор неоднократно обвинял Facebook в отказе удалить материалы, нарушающие российский закон. Среди такого контента — материалы, направленные на раскол государства, оскорбляющие верующих, а также об употреблении наркотических средств и местах реализации самодельного оружия.

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