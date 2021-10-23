Смартфон вместо кошелька: как пользоваться Google Pay

Все больше пользователей вместо банковской карты подносят к терминалу смартфон. Самая распространенная в России система бесконтактной оплаты — Google Pay, работающая на устройствах с операционной системой Android. Как правильно настроить сервис и оплачивать покупки мобильником?

В России система поддерживает сотни банков, она полностью бесплатна и не берет комиссию с пользователя. Разрешено также добавлять виртуальные карты от ЮMoney и QIWI. Трудностей не избежать только с картами российской платежной системы «Мир». Полный список поддерживаемых карт и банков доступен на сайте сервиса.

Как работает Google Pay

Система Google Pay позволяет привязать банковскую карту в специальном мобильном приложении. Фактически, на телефоне появляется дубликат банковской карты, которым можно пользоваться без каких-либо ограничений.

Чтобы воспользоваться платежной системой от Google, потребуется смартфон на Android с NFC-чипом. Раньше его устанавливали только на достаточно дорогие аппараты, но в последнее время его можно встретить даже в бюджетных устройствах.

Миниатюрный чип NFC поддерживает передачу данных посредством индукции магнитного поля. Два устройства имеют антенны. Как только они сближаются на расстояние в несколько сантиметров, устройства начинают обмен зашифрованными данными на частоте 13,56 МГц.

Кроме этого, для работы сервиса на телефоне должна быть установлена официальная прошивка. Если на смартфоне разблокированы загрузчик и root-права, Google Pay откажется работать. Статус устройства всегда можно уточнить в настройках.

Также для активации бесконтактной оплаты на смартфоне должна быть настроена любая блокировка — с помощью PIN-кода, отпечатка пальца или распознавания лица. Если они отключены в настройках, функция не активируется.

Как установить и настроить Google Pay

На первом этапе потребуется включить функцию NFC в настройках, по умолчанию она обычно выключена в целях безопасности. После этого потребуется установить приложение Google Pay. В некоторых случаях программа уже установлена на устройство с завода вместе с другими сервисами Google.

При первом запуске приложение предложит добавить банковскую карту. Для этого можно ее сфотографировать или внести все данные вручную. Потребуются полные данные, включая ФИО пользователя и CVV-кода с обратной стороны карты. В ходе подключения банк отправит SMS с проверочным кодом, после чего активация будет завершена.

Если банковских карт у пользователя несколько, одну нужно сделать главной — она будет использоваться по умолчанию. Чтобы расплатиться второстепенной карточкой, потребуется открыть приложение и выбрать нужную карту вручную.

Фото: © Sibnet.ru

Кроме банковских карт, в приложение Google Pay можно добавить любое количество карт лояльности — для этого их достаточно отсканировать с помощью телефона. На кассах магазинов вместо пластиковой скидочной карты можно будет показывать экран мобильника с выведенным штрих-кодом.

Для оплаты на терминале требуется вывести телефон из спящего режима — например, нажать кнопку питания. Без этого модуль NFC будет бездействовать. При этом разблокировка устройства с помощью пароля или прикладывания пальца потребуется только в том случае, если сумма покупки превышает тысячу рублей.