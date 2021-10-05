НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин назвал способ избежать ошибок прошлого

Источник:
ТАСС
2101 15
Фото: © пресс-служба президента РФ

Избежать ошибок прошлого в будущем позволит хорошее знание истории, заявил президент Владимир Путин на встрече с лауреатами и финалистами конкурса «Учитель года». По его словам, знание истории позволит анализировать информацию, понимать причины и последствия событий.

Путин подчеркнул, что «очень важно знать, что, где происходило, когда происходило, знать даты, имена». При этом для изучения истории нужно пользоваться всем арсеналом средств, чтобы «научить человека думать».

«Именно в этом случае мы более осознанно будем воспринимать сегодняшний день и будем понимать, что и как мы должны делать сегодня для того, чтобы обеспечить завтрашний день», — пояснил глава государства.

Умение человека анализировать и воспринимать полученные данные помогут ему иначе взглянуть на происходящие в настоящее время события, а также осознать, что нужно сделать для того, чтобы обеспечить завтрашний день.

Еще по теме
Си Цзиньпин поздравил Путина с днем рождения
Путин обсудил с Зюгановым работу КПРФ
Тайга, хоккей и Бали: как Путин отмечает дни рождения
Экс-главе Тувы прочат место вице-спикера Госдумы
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Танкер «Семен Дежнев» воспламенился в Иркутской области
Два человека погибли в Туве после столкновения Toyota с лошадью
Новосибирский прокурор нашел причину вони на «Кудряшовском»
Запланировано строительство четырех ГЭС в Сибири
Самое популярное
Определились первые лидеры и лузеры «Ледникового периода»
Эрдоган покинул Россию с пустыми руками
Бывший вице-губернатор Новосибирской области пристыдил ХК «Сибирь»
Путин учредил в России новый праздник
Обсуждение (15)
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

Gunja

Им будет стыдно? Когда его коллегам было стыдно, хоть раз?

cre

Почему в регионах вообще стоит вопрос жизни или смерти их семей?

AK47PROSecurity

Не за 40 лет, а за 20. За 20 лет путенской диктатуры, подорожало абсолютно ВСЕ.Откройте яндекс и посмотрите.Бензин...

лачинов

Совсем жизни не знает. Как раз хорошо обеспеченные выжимают все возможные субсидии. Иногда даже сверх...
Sibnet.Ru