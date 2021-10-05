Путин назвал способ избежать ошибок прошлого

Избежать ошибок прошлого в будущем позволит хорошее знание истории, заявил президент Владимир Путин на встрече с лауреатами и финалистами конкурса «Учитель года». По его словам, знание истории позволит анализировать информацию, понимать причины и последствия событий.

Путин подчеркнул, что «очень важно знать, что, где происходило, когда происходило, знать даты, имена». При этом для изучения истории нужно пользоваться всем арсеналом средств, чтобы «научить человека думать».

«Именно в этом случае мы более осознанно будем воспринимать сегодняшний день и будем понимать, что и как мы должны делать сегодня для того, чтобы обеспечить завтрашний день», — пояснил глава государства.

Умение человека анализировать и воспринимать полученные данные помогут ему иначе взглянуть на происходящие в настоящее время события, а также осознать, что нужно сделать для того, чтобы обеспечить завтрашний день.