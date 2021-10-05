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Google выпустила Android 12

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Google выпустила новую операционную систему Android 12, она уже доступна для скачивания всем пользователям. В ближайшие недели новую версию Android получат владельцы смартфонов Google Pixel, а к концу года — пользователи моделей Samsung Galaxy, Oppo, Realme и Xiaomi.

Android 12 получила серьезные изменения дизайна, а также переработанную систему уведомлений и новые настройки конфиденциальности. В частности, теперь она учитывает закругленные углы экрана на некоторых устройствах.

Операционная система также получила новые анимированные эффекты. При необходимости Android 12 может динамически подстраивать цвета области уведомлений, экрана блокировки и всех остальных элементов интерфейса под палитру фонового изображения.

В быстрых настройках появилось меню переключения между провайдерами интернета, опции управления умным домом и платежами Google Pay. Уведомления от приложений теперь соответствуют системной теме оформления, а также стали более отзывчивыми.

Система получила единый интерфейс для управления правами доступа приложений. Например, в нем можно посмотреть, какие программы обращались к микрофону, камере и географическому местоположению, а также настроить разрешения.

На Android 12 можно начинать играть еще до полной загрузки всех ресурсов благодаря функции подгрузки нужных файлов в фоне. Кроме этого, основные системные сервисы в системе стали на 22% меньше нагружать процессор.

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Технологии #Софт
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