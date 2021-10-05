Истребитель F-35A «нанес» термоядерный удар

Американские военные провели успешные испытания истребителя пятого поколения F-35A Lightning II по нанесению удара с помощью термоядерной авиабомбы B61-12, сообщает Боевое авиационное командование ВВС США.
В ходе сертификационных испытаний F-35A провели бомбометание с использованием тестовой версии невооруженной управляемой термоядерной авиабомбы B61-12, говорится в сообщении. Таким образом, сертификация самолета в ядерной конфигурации завершена.
Истребители провели бомбометание на секретном полигоне Тонопа в штате Невада. Это было первое применение авиабомбы B61-12 истребителями F-35A. Испытание было проведено еще 21 сентября, но ВВС США сообщили о нем только сейчас.
Бомбы серии B61 представляют собой тактическое гравитационное ядерное оружие, которое можно сбрасывать на большой высоте. Бомба автономно планирует в сторону цели многие километры, при необходимости корректируя курс.
Военные отмечают, что наличие специальной эскадрильи F-35A с термоядерным вооружением придаст американской авиации совершенно «новый потенциал стратегического уровня». В перспективе такие самолеты разместят на европейских базах.
лачиновОна давно уже отрицательная. А тратить рады бы, но доходы не соответствуют ценам и на серьезные покупки...
FazarБарыги платят по вкладам ВТБ 4% в Сбербанке и того меньше, какой рост депозитных ставок, годовая инфляция...
ivanbakБудем получать как депутаты по 400, понесем деньги на вклады, но с сегодняшними дцать рублями несем их...
jeryakobгенератор новостей о путине. первое слово путин , а потом произвольная фраза.