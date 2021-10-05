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Истребитель F-35A «нанес» термоядерный удар

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Department of Defense

Американские военные провели успешные испытания истребителя пятого поколения F-35A Lightning II по нанесению удара с помощью термоядерной авиабомбы B61-12, сообщает Боевое авиационное командование ВВС США.

В ходе сертификационных испытаний F-35A провели бомбометание с использованием тестовой версии невооруженной управляемой термоядерной авиабомбы B61-12, говорится в сообщении. Таким образом, сертификация самолета в ядерной конфигурации завершена.

Истребители провели бомбометание на секретном полигоне Тонопа в штате Невада. Это было первое применение авиабомбы B61-12 истребителями F-35A. Испытание было проведено еще 21 сентября, но ВВС США сообщили о нем только сейчас.

Бомбы серии B61 представляют собой тактическое гравитационное ядерное оружие, которое можно сбрасывать на большой высоте. Бомба автономно планирует в сторону цели многие километры, при необходимости корректируя курс.

Военные отмечают, что наличие специальной эскадрильи F-35A с термоядерным вооружением придаст американской авиации совершенно «новый потенциал стратегического уровня». В перспективе такие самолеты разместят на европейских базах.

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