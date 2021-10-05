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Netflix планирует продолжить «Игру в кальмара»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Игра в кальмара»

Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» может получить второй сезон, режиссер проекта ведет переговоры с командой сценаристов о возможном продолжении, сообщила менеджер по зарубежному контенту Netflix Бела Баджария.

По словам Баджарии, которые приводит издание Variety, режиссер сериала Хван Дон-хёк занят сейчас над несколькими другими проектами. Но он также ведет переговоры с командой сценаристов о возможном продолжении «Игры в кальмара».

Хван Дон-хек признался, что у него еще нет хорошо написанного сценария нового сезона. «Даже просто думать об этом очень утомительно», — цитирует режиссера Variety. Судя по всему, поклонникам, которых у сериала появилось очень много, придется ждать продолжения долго.

Сериал «Игра в кальмара» рассказывает о группе людей, которые оказались в трудном финансовом положении. Все они получают приглашения на игру. Прибыв в тайное место, 456 человек получаю задание первой игры, которая оказывается детской. Но правила выбывания — смерть. Сначала участники ужасаются происходящему, но призовой фонд заставляет их изменить свое мнение.

«Игра в кальмара» вышла на Netflix в середине сентября. За полмесяца он собрал армию фанатов и возглавил топ Netflix в 90 странах.

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