Кремль объяснил высокую смертность от COVID в России

Высокий уровень смертности от коронавируса в России связан с недостаточным уровнем вакцинирования населения, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

«Действительно, цифры (текущие показатели смертности) очень плохие, это вызывает обеспокоенность. А главная причина — это недостаточный уровень вакцинированности», — цитирует ТАСС Пескова. Он пояснил, что «вирус становится злее, а уровень вакцинированности недостаточен». По словам Пескова, «как правило, тяжело болеют и, к сожалению, умирают те, кто не сделал прививку».

Кремль хорошо относится ко всем мерам, которые способствуют росту понимания гражданами необходимости вакцинироваться от ковида. «Здесь хороши все методы, которые будут способствовать росту понимания необходимости вакцинации», — сказал Песков.

«Конечно, все мы ждем повышения уровня понимания людьми необходимости вакцинации», — подчеркнул представитель Кремля, заметив, что без этого продвинуться в данном вопросе будет непросто.

Во вторник, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России зафиксировали 895 смертей из-за ковида за сутки, это новый максимум с начала пандемии. Всего в РФ зарегистрировано 7 637 427 случаев заражения, выздоровели 6 759 059 человек, умерли 211 696.