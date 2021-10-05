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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Состоялся релиз скандальной игры Succubus

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из игры

Скандальная игра Succubus от польской студии Madmind появилась в продаже, она представляет собой экшен с элементами жесткой эротики и ужасов. Проект уже доступен в Steam и GOG.

Главной героиней Succubus выступает демонический суккуб, внешность которой пользователи смогут настроить самостоятельно. Игрокам доступны жестокие сражения, а также 40 видов оружия и 20 особых сил.

«Карабкайтесь по отвесным скалам, соблазняйте противников и избегайте ловушек этого вечно живого и бурлящего ада. Причиняйте боль и страдания, убивайте, высвободите гнев и верните себе законную власть над преисподней», — говорится в описании игры.

Succubus является сиквелом хоррора Agony. Из-за наличия откровенных сцен оригинальная игра запускается с цензурой. Однако в Сети уже опубликован патч, который отключает данное ограничение разработчиков.

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Игры #Экшены
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