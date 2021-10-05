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Кадыров вступил в должность главы Чечни

Источник:
РИА Новости
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Фото: © vk.com/ramzan

Избранный глава Чечни Рамзан Кадыров в день своего 45-летия официально вступил в должность, принеся присягу на чеченском и русском языках.

«Клянусь при осуществлении полномочий главы Чеченской республики уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, соблюдать и защищать Конституцию Чеченской республики, верно служить многонациональному народу», — произнес Кадыров текст присяги.

После этого спикер парламента Магомед Даудов вручил Кадырову штандарт главы Чечни. Торжественное заседание парламента Чечни проходит во вторник в новом зале резиденции главы республики.

Впервые в должность главы Чечни Кадыров вступил в апреле 2007. В сентябре 2016 года на выборах главы республики Кадыров набрал 97,94% голосов. На выборах главы Чечни 17-19 сентября 2021 года действующий лидер республики набрал 99,7% голосов.

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