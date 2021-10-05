Нобелевскую премию по физике присудили за моделирование климата

Нобелевскую премию по физике присудили Сюкуро Манабе и Клаусу Хассельману — за моделирование климата Земли и надежный прогноз глобального потепления, а также Джорджо Паризи за открытие того, как беспорядок и флуктуации взаимодействуют в физических системах.

Сюкуро Манабэ — японо-американский климатолог, который одним из первых начал изучать глобальное потепление и создал первую модель климата Земли. Он доказал, что повышенное количество углекислого газа в атмосфере ведет к увеличению температуры на поверхности Земли.

Клаус Хассельман — немецкий физик и климатолог. Созданная им климатическая модель показала, как погода влияет на климат. Используя модель, ученые доказали, что увеличение температуры на Земле действительно связано с попаданием углекислого газа в атмосферу.

BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2021 #NobelPrize in Physics to Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann and Giorgio Parisi “for groundbreaking contributions to our understanding of complex physical systems.” pic.twitter.com/At6ZeLmwa5 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2021

Джорджо Паризи — итальянский физик-теоретик. Благодаря его открытиям в области комплексных систем, стало возможно понять и объяснить самые разные явления не только в физике, но и в других областях — например, математике, биологии, нейронауках и машинном обучении.

Награждение состоится 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля. Как и в прошлом году, церемония пройдет онлайн. Кроме медали и диплома лауреатам полагается денежный приз в размере 10 миллионов норвежских крон.