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Нобелевскую премию по физике присудили за моделирование климата

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: AlphaTangoBravo / Adam Baker / Attribution License

Нобелевскую премию по физике присудили Сюкуро Манабе и Клаусу Хассельману — за моделирование климата Земли и надежный прогноз глобального потепления, а также Джорджо Паризи за открытие того, как беспорядок и флуктуации взаимодействуют в физических системах.

Сюкуро Манабэ — японо-американский климатолог, который одним из первых начал изучать глобальное потепление и создал первую модель климата Земли. Он доказал, что повышенное количество углекислого газа в атмосфере ведет к увеличению температуры на поверхности Земли.

Клаус Хассельман — немецкий физик и климатолог. Созданная им климатическая модель показала, как погода влияет на климат. Используя модель, ученые доказали, что увеличение температуры на Земле действительно связано с попаданием углекислого газа в атмосферу.

Джорджо Паризи — итальянский физик-теоретик. Благодаря его открытиям в области комплексных систем, стало возможно понять и объяснить самые разные явления не только в физике, но и в других областях — например, математике, биологии, нейронауках и машинном обучении.

Награждение состоится 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля. Как и в прошлом году, церемония пройдет онлайн. Кроме медали и диплома лауреатам полагается денежный приз в размере 10 миллионов норвежских крон.

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