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Беспилотник снял изнутри сильный ураган

Источник:
Sibnet.ru
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Беспилотник Национального управления океанических и атмосферных исследований США снял изнутри ураган Сэм в Атлантическом океане.

Интенсивность урагана оценивается в четыре балла из пяти возможных. На видео запечатлены океанские волны, достигающие высоты пятиэтажного дома, а также штормовой ветер, который создает практически нулевую видимость из-за большого количества брызг.

Беспилотник Saildrone Explorer SD 1045 базируется на жестком основании и оснащен устойчивым парусом, способным выдерживать экстремальные перегрузки. В частности, он может плавать в условиях ураганного ветра, достигающего 190 километров в час.

Saildrone Explorer SD 1045 — один из пяти беспилотников, работающих в Атлантическом океане в интересах американских синоптиков. Машина собирает и передает данные в режиме реального времени, что позволяет ученым эффективно прогнозировать силу ураганов.

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