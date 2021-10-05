Радиологический корпус в Абакане начнет работу в 2022 году

Радиологический корпус в Абакане примет первых пациентов в начале 2022 года, сообщил на странице «ВКонтакте» Валентин Коновалов.

«Строительная готовность объекта — более 80%. Выполнены технологические присоединения к сетям теплоснабжения, водоотведения и водоснабжения, завершаются строительно-монтажные работы, благоустройство территории», — написал Коновалов.

В октябре в здании начнется установка оборудования для проведения диагностики и лечения онкологических заболеваний.



Площадь будущего здания — 4,3 тысячи квадратных метров, общая стоимость строительства — более 1 миллиарда рублей. Срок завершения строительных работ — конец 2021 года.

Предполагается, что в начале 2022 года учреждение примет первых пациентов. Радиологический корпус позволит пациентам с онкологическими заболеваниями проходить полноценное лечение на территории Хакасии.



