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Радиологический корпус в Абакане начнет работу в 2022 году

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/konovalov1917

Радиологический корпус в Абакане примет первых пациентов в начале 2022 года, сообщил на странице «ВКонтакте» Валентин Коновалов.

«Строительная готовность объекта — более 80%. Выполнены технологические присоединения к сетям теплоснабжения, водоотведения и водоснабжения, завершаются строительно-монтажные работы, благоустройство территории», — написал Коновалов.

В октябре в здании начнется установка оборудования для проведения диагностики и лечения онкологических заболеваний.

Площадь будущего здания — 4,3 тысячи квадратных метров, общая стоимость строительства — более 1 миллиарда рублей. Срок завершения строительных работ — конец 2021 года. 

Предполагается, что в начале 2022 года учреждение примет первых пациентов. Радиологический корпус позволит пациентам с онкологическими заболеваниями проходить полноценное лечение на территории Хакасии.
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