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Силуанов ушел на самоизоляцию

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Министр финансов России Антон Силуанов ушел на самоизоляцию, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко во время парламентских слушаний по проекту федерального бюджета.

«Желаем вам как можно быстрее поправиться, выйти из режима изоляции», — сказала Матвиенко, не уточнив при этом, по какой причине министр ушел на изоляцию и чем конкретно он болеет, передает ТАСС.

В сентябре на самоизоляцию уходил президент России Владимир Путин. Глава государства рассказал, что среди его окружения несколько десятков человек заразились коронавирусом, в том числе адъютант, с которым Путин «работал с утра до вечера».

Сам российский лидер регулярно сдавал тест на коронавирус, он показывал отрицательный результат. Карантин фактически не повлиял на интенсивность работы президента, он продолжал проводить рабочие встречи удаленно.

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Политика #Россия
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