Сибирь за 9 тысяч лет пережила рекорд температуры и сильную влажность

Ученые Института экологии и географии СФУ изучили, как менялся растительный покров и климатические условия на юге Восточной Сибири на протяжении последних 9 тысяч лет, чтобы проследить отклик природных сообществ на глобальные и региональные изменения климата в разные этапы голоцена, сообщает пресс-служба СФУ.

На основе комплексного подхода, включающего более 10 различных методов, из болотных отложений послойно были извлечены индикаторы изменений природной среды (споры грибов, пыльца растений, остатки беспозвоночных), определен возраст торфа, выполнен анализ минеральных частиц.

Все это позволило выявить интервалы сосредоточения палеосигналов, взаимно указывающих на особые климатические условия в прошлом. Так, интервал 8150–7400 кал.л.н. (календарных лет назад) оказался температурным максимумом — очевидно, в этот период на юге Восточной Сибири происходило резкое потепление климата, сочетавшееся с повышенной влажностью, тогда в составе лесов увеличилась доля пихты.

Период 7400–5100 кал.л.н. отметился засушливым климатом, повлекшим за собой увеличение количества пожаров, а в период 4500–3000 кал.л.н. ученые отметили высокое увлажнение и получили свидетельства речных разливов.

По мнению исследователей, в позднеголоценовое время в торфяной толще накопились многочисленные свидетельства кратковременного эпизода засухи в 1400–1300 кал.л.н., влажного и теплого средневековья (1300–650 кал. лет назад), малого ледникового периода (450–300 кал.л.н.), для которого зафиксировано увеличение количества раковинных амеб — индикаторов повышенного увлажнения — и кратковременное увеличение роли в составе лесов ели.

Последние 300 лет характеризуются как умеренно влажные. Полученные результаты согласуются с ранее опубликованными реконструкциями палеоэкологической среды для степи и лесостепи юга Восточной и Западной Сибири и, в совокупности, указывают на наличие условий с максимальной влажностью между 4500 и 3000 кал.л.н.