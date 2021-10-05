Власти Забайкалья решили ввести QR-код для посетителей кафе

Сфера общественного питания региона может перейти на новые правила работы, QR-коды о вакцинации планируют ввести в ресторанах и кафе в Забайкальском крае, сообщает пресс-служба министерства экономического развития региона.
«Предприниматель сможет проводить банкеты и свадьбы только при условии, что гости предоставят свой QR-код о вакцинации или перенесенной инфекции. Пропуском станет и отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. В ближайшие дни мы передадим свои предложения в органы Роспотребнадзора и прокуратуры. Тогда уже будет принято окончательное решение», — сказал начальник отдела потребительского рынка Министерства экономического развития региона Денис Осипов.
В Забайкалье до 1 ноября включительно продолжают действовать введенные ранее ограничения для сфер торговли и общественного питания. Весь ближайший месяц в регионе запрещены банкеты, корпоративы и свадьбы. Кафе и рестораны работают до 01.00, нельзя проводить зрелищные, досуговые, развлекательные мероприятия.
Нарушителей правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе могут привлечь к ответственности. Для обычных граждан штраф варьируется от тысячи до 30 тысяч рублей, а для должностных лиц — от 10 до 50 тысяч рублей.
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