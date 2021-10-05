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Снайперскую винтовку Чукавина успешно испытали в России

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Минобороны России

Государственные испытания снайперской винтовки Чукавина, которая в войсках должна заменить снайперскую винтовку Драгунова, успешно завершились, сообщили в группе компаний «Калашников».

«В настоящее время идет документальное оформление итогов испытаний, после чего ожидается решение о принятии нового стрелкового комплекса на вооружение», — сказали РИА Новости в «Калашникове».

Ранее в компании отмечали, что снайперская винтовка Чукавина (СВЧ, шифр «Жнец») представляет собой новое поколение винтовок. Она должна обеспечивать поражение одиночных целей первым выстрелом на дальности до километра.

Впервые СВЧ была представлена на выставке «Армия-2017». Полуавтоматический стрелковый комплекс разработан под два патрона —отечественный винтовочный патрон 7,62 на 54 R миллиметров и натовский патрон 7,62 на 51. Масса СВЧ без патронов составляет 4,6 килограмма, длина в зависимости от версии — до 115 сантиметров, емкость магазина — 10 патронов.

СВД, на сегодняшний день основная снайперская винтовка в Вооруженных силах России, была принята на вооружение еще в 1963 году. Винтовка самозарядная и питается патронами 7,62 на 54 R. Она проста в освоении и эксплуатации и обладает высокой надежностью, однако уже не отвечает современным требованиям с точки зрения дальности поражения целей одним выстрелом.

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