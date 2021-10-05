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Вице-премьер Новак оценил запасы нефти в мире

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Нефтяные запасы за последние полтора года в мире снизились на 364 миллиона баррелей, что положительно сказывается на ценах, сообщил вице-премьер России Александр Новак.

«Они на сегодняшний день на 130 миллионов ниже среднего пятилетнего значения. Для рынка это хорошо, это означает, что он сбалансирован», — цитирует РИА Новости Новака.

Он отметил, что альянс нефтедобывающих стран ОПЕК+ и дальше будет следить за происходящим, и добавил, что рост цен на нефть объективно отражает ситуацию.

«На наш взгляд, на сегодняшний день в августе было небольшое превышение спроса над предложением, что позволило снизить остатки, в том числе относительно среднего пятилетнего значения», — заключил Новак.

Нефть марки Brent в понедельник торгуется на максимуме с октября 2018 года (81 доллар за баррель), а WTI — с ноября 2014 года (выше 77 долларов).

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