Вице-премьер Новак оценил запасы нефти в мире

Нефтяные запасы за последние полтора года в мире снизились на 364 миллиона баррелей, что положительно сказывается на ценах, сообщил вице-премьер России Александр Новак.

«Они на сегодняшний день на 130 миллионов ниже среднего пятилетнего значения. Для рынка это хорошо, это означает, что он сбалансирован», — цитирует РИА Новости Новака.

Он отметил, что альянс нефтедобывающих стран ОПЕК+ и дальше будет следить за происходящим, и добавил, что рост цен на нефть объективно отражает ситуацию.

«На наш взгляд, на сегодняшний день в августе было небольшое превышение спроса над предложением, что позволило снизить остатки, в том числе относительно среднего пятилетнего значения», — заключил Новак.

Нефть марки Brent в понедельник торгуется на максимуме с октября 2018 года (81 доллар за баррель), а WTI — с ноября 2014 года (выше 77 долларов).