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Дина Аверина выиграла первый турнир после скандальной Олимпиады

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Всероссийская федерация художественной гимнастики

Российская спортсменка Дина Аверина стала первой в индивидуальном многоборье на международном турнире по художественной гимнастике Olympico Cup 2021, который прошел в Москве.

В Olympico Cup принимают участие спортсменки из России, Армении, Австралии, Киргизии, Узбекистана и Казахстана. По итогам выступления Аверина заработала 113,700 балла. Второй стала сестра спортсменки Арина Аверина, у нее в активе 111,900 балла.

Тройку лидеров замкнула еще одна россиянка Лала Крамаренко, по итогам выступления она получила 109,550 балла. Но бронзу вручили Эльжане Таниевой из Казахстана, чтобы на пьедестале было не больше двух спортсменок из одной страны.

Для сестер Авериных турнир, который прошел в Москве, стал первым после Олимпиады в Токио. В Японии Дина заняла второе место, уступив золотую медаль израильтянке Линой Ашрам. Ее сестра Арина стала четвертой. Российская сторона после соревнований заявляла о нечестном судействе, а также подавала протесты.

Сестры Аверины входят в состав сборной России, которая должна поехать в октябре на чемпионат мира в Японию. Однако до сих пор вопрос с визами для российских гимнасток не решен.

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Топ комментариев

MDIMAN

"включая 46 россиян" интересно кто входит в этот список

Fazar

Барыги платят по вкладам ВТБ 4% в Сбербанке и того меньше, какой рост депозитных ставок, годовая инфляция...

лачинов

Она давно уже отрицательная. А тратить рады бы, но доходы не соответствуют ценам и на серьезные покупки...

jeryakob

генератор новостей о путине. первое слово путин , а потом произвольная фраза.
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