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Масштабное шоу Instinct к 15-летию группы «Винтаж» покажут онлайн

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © dusya_star, instagram.com/dusya_star

Группа «Винтаж» представит новое шоу Instinct к 15-летнему юбилею коллектива 10 октября. Поклонников ждут главные хиты и живая музыка, сообщается на сайте лейбла Velvet Music.

Новое гибридное шоу, за подготовку которого отвечает стриминговый сервис Lookport, смогут увидеть зрители по всему миру одновременно с премьерой в Москве в формате онлайн-трансляции.

«Мы творим что-то абсолютное новое! Мы с вами перенесемся туда, где закон один — любовь», — цитирует лейбл солистку «Винтажа» Анну Плетневу.

Группа «Винтаж» была образована в 2006 году, а Анна Плетнева ее бессменная солистка. Среди самых популярных хитов группы — «Плохая девочка», «Роман», «Дыши», «Москва», «Ева, я любила тебя». Билетына онлайн-трансляцию шоу стоят 500 рублей.

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