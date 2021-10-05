Масштабное шоу Instinct к 15-летию группы «Винтаж» покажут онлайн

Группа «Винтаж» представит новое шоу Instinct к 15-летнему юбилею коллектива 10 октября. Поклонников ждут главные хиты и живая музыка, сообщается на сайте лейбла Velvet Music.

Новое гибридное шоу, за подготовку которого отвечает стриминговый сервис Lookport, смогут увидеть зрители по всему миру одновременно с премьерой в Москве в формате онлайн-трансляции.

«Мы творим что-то абсолютное новое! Мы с вами перенесемся туда, где закон один — любовь», — цитирует лейбл солистку «Винтажа» Анну Плетневу.

Группа «Винтаж» была образована в 2006 году, а Анна Плетнева ее бессменная солистка. Среди самых популярных хитов группы — «Плохая девочка», «Роман», «Дыши», «Москва», «Ева, я любила тебя». Билетына онлайн-трансляцию шоу стоят 500 рублей.