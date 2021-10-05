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Кулинарное шоу «Бузова на кухне» выйдет на ТНТ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © buzova86, instagram.com/buzova86

Телеведущая Ольга Бузова решила покорить мир высокой кухни, 9 октября на ТНТ выйдет шоу «Бузова на кухне», где она будет готовить в компании ресторатора Алексея Васильчука.

«Я умею все: могу и борщ приготовить, и салат оливье, и пасту с морепродуктами… Готовка — это такой процесс, в котором нельзя спешить. От времени на кухне нужно получать удовольствие, проводить его правильно. Этим мы и займемся в моем новом шоу», — цитирует Бузову Teleprogramma.pro.

В каждом выпуске Бузова будет выбирать рецепты самых искусных поваров, чтобы убедиться, что нет ничего невозможного. Кроме ресторатора ей будут помогать в готовке звезды музыки, кино, интернета и шоу-бизнеса.

Кулинарное шоу «Бузова на кухне» будет выходить по субботам 10.00 на ТНТ. Премьера состоится 9 октября.

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