Facebook объяснила причину глобального сбоя

Масштабный сбой в работе Facebook, когда мир остался без популярных приложений на семь часов, был вызван изменениями конфигурации магистральных маршрутизаторов, сообщила команда инженеров компании.

Facebook, Instagram, WhatsApp и ряд других приложений, которыми владеет компания, в понедельник оказались почти на семь часов недоступны для пользователей.

«Конфигурационные изменения в магистральных маршрутизаторах, которые отвечают за координацию сетевого трафика между нашими центрами обработки данных, привели к проблемам, которые прервали связь. Этот сбой в сетевом трафике оказал каскадное воздействие на способ связи наших центров обработки данных, что привело к тому, что наши службы перестали работать», — говорится в заявлении на сайте инженеров Facebook.

В Facebook заверили, что сбой в работе этой соцсети, а также Instagram и WhatsApp не привел к раскрытию данных пользователей.

Для Facebook, по данным Downdetector, это был крупнейший сбой за всю ее историю. На фоне происходящего акции социальной сети просели почти на пять процентов, а ее основатель Марк Цукерберг потерял почти 7 миллиардов долларов.