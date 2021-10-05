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Самых верных работодателю сотрудников нашли в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Около 16% новосибирцев никогда не меняли работу, это самый высокий показатель в России, по данным опроса службы исследований hh.ru.

Для соискателей из Новосибирской области на работе важны конкурентоспособная заработная плата, интересные задачи, возможность выбрать удобный график работы «белая» зарплата, соблюдение ТК РФ.

Новосибирцы выше, чем в среднем по России, ценят дружественную атмосферу в коллективе, но при этом им не так важны перспективы карьерного роста.

Каждый третий житель области поменял работу два-три раза за все время своей карьеры (31%), 9% сообщили, что увольнялись до 10 раз. При этом 16% новосибирцев заявили, что никогда не меняли работу, и это самые высокие показатели по России. Выше всего доля таких постоянных сотрудников среди представителей профсферы «наука, образование» и среди начинающих специалистов.

Основными причинами для смены места работы являются низкая зарплата (44%), скучные задачи (41%) и семейные обстоятельства (22%). Среди других причин: далеко добираться, плохое отношение с начальством, нарушение трудового кодекса, нет возможности работать удаленно, большой объем работы, плохое отношение с коллективом, сокращение или увольнение по инициативе работодателя, переманили в другое место.

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Новосибирск #Рынок труда
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Топ комментариев

MDIMAN

"включая 46 россиян" интересно кто входит в этот список

Fazar

Барыги платят по вкладам ВТБ 4% в Сбербанке и того меньше, какой рост депозитных ставок, годовая инфляция...

лачинов

Она давно уже отрицательная. А тратить рады бы, но доходы не соответствуют ценам и на серьезные покупки...

jeryakob

генератор новостей о путине. первое слово путин , а потом произвольная фраза.
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