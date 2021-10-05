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Рост цен на автомобили побил пятилетний рекорд

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Средневзвешенная цена легкового автомобиля за год выросла на 464 тысячи рублей, что сопоставимо с удорожанием за предыдущие пять лет, сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Удалов.

Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России по итогам августа преодолела отметку в 2 миллиона рублей. Из-за усугубляющегося дефицита полупроводников спрос на автомобили стал резко превышать предложение, и цена с июня 2020 года по август 2021 года выросла на 464 тысяч рублей, что сопоставимо с ростом за предыдущие пять лет (июнь 2020 года к 2015 году), который составлял 476 тысяч рублей, передает «Коммерсантъ».

По мнению Удалова, в отличие от кризиса авторынка 2015-2016 годов, который был последствием в том числе девальвации, нынешний кризис глобален. В «Автостате» прогнозируют дальнейший рост цен на автомобили. Отмечается, что средневзвешенная цена за весь 2021 год может увеличиться на 25%.

В то же время показатель средневзвешенной цены не отражает реальных цен продажи автомобилей: сейчас машины из наличия фактически не продаются без дополнительных опций. Прежде эффект от этого был невысок, но сейчас объем дополнительных опций вырос в среднем в пять раз по сравнению с 2019 годом, достигнув 200–400 тысяч рублей на машину.

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Авто #Авторынок #Деньги
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