Медики психбольницы в Новосибирске украли у пациентов 6 млн рублей

Три сотрудницы психбольницы украли с банковских карт пациентов свыше 6 миллионов рублей, сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.

По данным следствия, с 2016 по 2019 годы три сотрудницы больницы воспользовались психическим состоянием пациентов, у которых не было родственников, для получения денег. Они сняли с 12 банковских карт пациентов через «Мобильный банк» свыше 6 миллионов рублей.

Кроме того, одна из них — заведующая отделением получала взятки на сумму более 2 миллионов рублей за размещение в больнице граждан и их лечение. Вину фигурантки по делу признали частично.

В зависимости от роли и степени участия каждой они обвиняются в мошенничестве, в том числе с использованием электронных средств платежа, а также в получении должностным лицом взятки в крупном и особо крупном размере. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Дзержинский районный суд Новосибирска.