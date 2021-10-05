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Актер из «Левиафана» снялся в томском сериале

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/if.genius

Актер из «Левиафана» и «Закрытой школы» Сергей Походаев снялся во второй серии томского сериала «Соцсети», сообщил на странице «ВКонтакте» продюсер проекта Евгений Жуков.

По сюжету студент томского вуза и по совместительству неудачливый блогер неожиданно для себя узнает о существовании богатого дедушки, который оставил в наследство баснословную сумму. Но наследство получит тот член семьи, кто наберет большее количество лайков за месяц.

«Завершили съемки второй серии проекта "Соцсети". Есть ощущение, что эта серия получится самой томской. Антураж студенческого города, великолепный актерский состав, еще более слаженная команда, творческий авантюризм, много-много сцен и всего пять смен», — написал Жуков.

По его словам, сериал — возможность творческого исследования, возможность посмотреть в зеркало моего поколения, 20-летних, 30-летних, активных пользователей цифровых технологий.

«Ведь мы изменились под влиянием интернета, главный вопрос: в какую сторону? И в этой вопросе закопано так много пищи для творческих размышлений», — написал продюсер.

Веб-сериал «Соцсети» — проект томского продюсерского объединения CAST production. В первой серии сыграла актриса Любовь Аксенова («Мажор», «Бывшие») и певца Алексея Гомана. В третьей серии в главной роли снимется актер Кирилл Кяро («Нюхач», «Эпидемия»).

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Топ комментариев

MDIMAN

"включая 46 россиян" интересно кто входит в этот список

Fazar

Барыги платят по вкладам ВТБ 4% в Сбербанке и того меньше, какой рост депозитных ставок, годовая инфляция...

лачинов

Она давно уже отрицательная. А тратить рады бы, но доходы не соответствуют ценам и на серьезные покупки...

jeryakob

генератор новостей о путине. первое слово путин , а потом произвольная фраза.
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