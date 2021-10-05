Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» возглавил топ Netflix

Сериал «Игра в кальмара» об игре на выживание стремительно набирает популярность в Сети, за полмесяца с момента премьеры он возглавил топ Netflix в 90 странах.

Фильм режиссера Хван Дон-хека может стать самым успешным сериалом на платформе, обогнав такие хиты, как «Бриджертоны» и «Ведьмак», сообщает Vulture.

По сюжету сериала «Игра в кальмара», 456 человек, испытывающих финансовые проблемы, принимают приглашение на участие в таинственной игре на выживание. Победитель получит 38,5 миллионов долларов (45,6 миллиарда южнокорейских вон).

Основатель Amazon Джефф Безос восхитился успехом Netflix после выхода сериала «Игра в кальмара. «Рид Хастингс, Тед Сарандос и вся команда Netflix так часто делают все правильно. Их стратегия интернационализации непростая, и они заставляют ее работать. Впечатляет и вдохновляет. (И мне не терпится посмотреть шоу)», — написал он в своем Twitter.

Благодаря популярности сериала «Игры в кальмара», актриса Хо Ен Чон стала обладательницей самого активного Instagram-аккаунта в мире. За 10 дней на нее подписалось почти 10 миллионов человек. Хо Ен Чон исполнила в сериале одну из главных ролей — Кан Сэ Бек (№ 067), молодую беженку из Северной Кореи, которой нужны деньги поиска и доставку в Южную Корею ее мамы, которая все еще находится в КНДР.