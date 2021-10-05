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Внедорожник вылетел на островок безопасности после ДТП с маршруткой

Источник:
Sibnet.ru
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Renault Duster вылетел на островок безопасности после столкновения с маршруткой на улице Мира в Новосибирске, в аварии никто не пострадал.

ДТП произошло утром во вторник возле Винаповского моста и улицы Мира. Столкнулись маршрутка №29 и Renault Duster, который вылетел на островок безопасности.

Подписчики паблика «АСТ-54» предположили, что водитель внедорожника решил повернуть с улицы Тюменской на мост, а поворота там нет. Многие пытаются повернуть, создавая аварийную ситуацию.

По данным УГИБДД по Новосибирску, в аварии никто не пострадал, происшествие оформлено как ДТП с материальным ущербом.

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Новосибирск #ДТП
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