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Акции IT-компаний обвалились на фоне масштабного сбоя соцсетей

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Акции компании Facebook подешевели в понедельник на 4,89% к закрытию торгов на фоне сообщений о массовых сбоях по всему миру в работе социальных сетей и мессенджеров, свидетельствуют данные Нью-Йоркской фондовой биржи.

Упала стоимость акций и других крупных американских IT-компаний. Так, стоимость акций Twitter упала к закрытию торгов на 5,79%, Alphabet (компания, которой принадлежит Google) — на 2,11%, Amazon — на 2,85%, Apple — на 2,46%, приводит ТАСС данные торгов.

Произошедший сбой является самым масштабным с 2008 года, когда работа сервисов Facebook нарушилась на сутки. На тот момент число пользователей соцсети составляло около 80 миллионов, сегодня же его аудитория приближается к 3 миллиарда человек.

В 2019 году аналогичное отключение продлилось около часа. В Facebook тогда объяснили сбой изменением конфигурации сервера.

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