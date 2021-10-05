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Вышел тизер мультфильма «Три богатыря и Конь на троне»

Источник:
Sibnet.ru
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Компания Sony Pictures представила тизер-трейлер нового российского мультфильма «Три богатыря и Конь на троне», где конь Юлий и Князь поменялись телами.

По сюжету мультфильма по случайности, из-за волшебства Бабы-Яги, конь Юлий и Князь меняются местами: Юлий заседает во дворце и благоустраивает Киев, а Князь пашет поле. Как только отечество оказывается в опасности, за дело берутся три богатыря.

Режиссерами ленты выступили Дарина Шмидт и Константин Феоктистов. В российский прокат мультфильм выходит 30 декабря 2021 года.

«Три богатыря и Конь на троне» станет 11 фильмов цикла мультфильмов про трех богатырей — Алешу Поповича, Добрыню Никитича и Илью Муромца. Первый был выпущен в 2004 году.

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