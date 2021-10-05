Microsoft раньше срока выпустила Windows 11

Американская компания Microsoft на день раньше запланированного срока выпустила новую операционную систему Windows 11. Ее выход был запланирован 5 октября по времени США, но она стала доступна для пользователей уже 4 октября.

Те, кто недавно приобрел компьютеры с установленной на них Windows 10, могут бесплатно обновить операционную систему до следующей версии. Другие пользователи получат предложение обновить программное обеспечение постепенно, при условии, что их компьютеры отвечают минимальным системным требованиям.

В Microsoft ожидают, что пользователи устройств с Windows 10 смогут перейти на новую версию ОС к середине 2022 года, приводит РЬК сообщение компании.

Компания анонсировала выпуск новой версии Windows в конце августа. Среди ее основных черт Microsoft назвала новый дизайн, интеграцию чата Microsoft Teams в панель задач, больше возможностей для работы в облаке, новый магазин приложений Microsoft Store и оптимизацию системы для работы с сенсорными экранами и голосовым вводом.

Презентация Windows 11 прошла в июле. В компании заявили, что это «самая защищенная» операционная система семейства, которая работает быстрее предыдущей версии в большинстве задач. Размер обновлений для ОС уменьшится на 40%, а ее эффективность вырастет за счет улучшений работы с задачами в фоновом режиме, сообщила Microsoft.