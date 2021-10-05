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Требования к оплате труда учителей изменят в России

Источник:
«Российская газета»
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Фото: © Sibnet.ru

Правительство установит общие требования к оплате труда педагогов государственных и муниципальных школ, сообщили Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Низкая зарплата учителей во многих регионах плохо сказывается на престиже учительской профессии и качестве образования. По этой причине выпускники педагогических вузов неохотно идут в школы, что приводит к старению учительского корпуса, отметила Матвиенко в статье, написанной для «Российской газеты».

«Другое негативное следствие — межрегиональная миграция педагогов, их переток из субъектов Федерации с низкой оплатой труда в субъекты, где она выше. В результате не редкость картина, когда, что называется, с иголочки школа, оснащенная современным учебным оборудованием, испытывает ощутимую нехватку преподавателей», — считает спикер Совфеда.

По ее словам Матвиенко, в прошлом году сенаторы обратились в правительство с рекомендацией ввести единую систему оплаты труда педагогов в детских садах и школах, эту инициативу поддержал президент Владимир Путин.

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