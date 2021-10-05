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«Северный поток — 2» начали заполнять газом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Пресс-служба ПАО «Газпром»

Nord Stream 2 AG начала заполнение газом первой нитки газопровода «Северный поток — 2», строительство которого завершилось в первых числах сентябре, говорится в сообщении компании.

«Нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь объема и давления, необходимых для дальнейшего технического тестирования», — сказано в сообщении.

На нитке были проведены пусконаладочные работы для контроля целостности газопровода, в том числе внутритрубная инспекция с использованием специальных диагностических устройств, а также внешние визуальная и инструментальная проверки, уточнили в компании.

В Nord Stream 2 AG отметили, что газопровод «прошел независимую сертификацию в соответствии с применимыми техническими и отраслевыми стандартами, чтобы обеспечить его надежную и безопасную эксплуатацию».

В понедельник Датское энергетическое агентство сообщило о том, что Nord Stream 2 AG выполнила все условия для ввода газопровода в эксплуатацию. Остались некоторые условия, «прежде чем трубопровод А может быть введен в эксплуатацию», уточнили в ведомстве.

«Северный поток — 2» — газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год.


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