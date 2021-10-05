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Байден допустил возможность дефолта США и краха доллара

Источник:
ТАСС
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Фото: The White House

Дефолт, который может произойти в случае, если Конгресс страны не согласует поднятие потолка госдолга, поставит под угрозу статус доллара как мировой резервной валюты, заявил президент США Джо Байден.

«Неспособность поднять потолок госдолга поставит под сомнение готовность Конгресса выполнять наши обязательства, которые мы уже приняли на себя, а не новые. Это подорвет надежность ценных бумаг Минфина, а также будет угрожать статусу доллара как мировой резервной валюты, — цитирует ТАСС Байдена.

По его словам, кредитный рейтинг Америки будет понижен, ставки по кредитам поднимутся. Президент США призвав своих политических оппонентов — республиканцев перестать противостоять поднятию Конгрессом потолка государственного долга.

«Они должны перестать играть в русскую рулетку с экономикой США», — заявил американский лидер. Байден назвал поведение республиканцев «безрассудным и опасным».

Ему задали вопрос о том, возможна ли ситуация, при которой США не смогут расплатиться по своим долговым обязательствам, поскольку Конгресс США не приостановит действие лимита госдолга.

«Я не могу поверить в то, что конечный итог будет именно таким, потому что последствия этого будут настолько мрачными», — ответил Байден.

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